Son dakika haber | Okul müdürü, makam odasında ölü bulundu

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, iki gündür kayıp olarak aranan Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike (60) makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Gelik beldesindeki Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike'den cuma günü akşamından itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Etike, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Bugün sabah okula gelen görevliler, Etike'yi odasında bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Haber verilmesiyle okula gelen sağlık ekipleri, Etike'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Etike'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.