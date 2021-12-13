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Son dakika haber | Okul müdürü, makam odasında ölü bulundu

Son dakika haber | Okul müdürü, makam odasında ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, iki gündür kayıp olarak aranan Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike (60) makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, iki gündür kayıp olarak aranan Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike (60) makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Gelik beldesindeki Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike'den cuma günü akşamından itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Etike, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Bugün sabah okula gelen görevliler, Etike'yi odasında bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Haber verilmesiyle okula gelen sağlık ekipleri, Etike'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Etike'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bileklerini keserek yaşamına son verdiği değerlendirilen Etike'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Etike'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından okul tatil edildi.


Son dakika haber | Okul müdürü, makam odasında ölü bulundu

Son dakika haber | Okul müdürü, makam odasında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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