Son dakika haber: oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü
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Son dakika haber: oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü

22.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:44
Son dakika haber: oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü

Son dakika haber... MALATYA'nın Darende ilçesinde, düğünde oynarken, kalp krizi geçiren Mustafa Gürbüz (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, düğünde oynarken, kalp krizi geçiren Mustafa Gürbüz (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz (78) de 1 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Darende'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz, oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı. 


Son dakika haber: oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü
Son dakika haber: oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü
Son dakika haber: oğul, 1 saat arayla kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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