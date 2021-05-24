Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını
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Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yanan ormanlık alan Söndürme ve soğutma çalışmaları Yangın söndürme ekipleri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesinin Sivilceli mevkiinde çıkan yangında makilik alan ve vatandaşlara ait zeytin ağaçları yandı.

Yanan ormanlık alan

Söndürme ve soğutma çalışmaları

Yangın söndürme ekipleri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesinin Sivilceli mevkiinde çıkan yangında makilik alan ve vatandaşlara ait zeytin ağaçları yandı.

Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını
Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını
Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını
Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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