Son dakika haber... Ödemiş'te orman yangını
Son dakika haber... Yanan ormanlık alan Söndürme ve soğutma çalışmaları Yangın söndürme ekipleri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesinin Sivilceli mevkiinde çıkan yangında makilik alan ve vatandaşlara ait zeytin ağaçları yandı.
Yanan ormanlık alan
Söndürme ve soğutma çalışmaları
Yangın söndürme ekipleri İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesinin Sivilceli mevkiinde çıkan yangında makilik alan ve vatandaşlara ait zeytin ağaçları yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp