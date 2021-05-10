Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
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Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)

Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ELBİSESİ KOYULDUManisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde, Huriye Nisa Ağırbaş (3) için yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ELBİSESİ KOYULDU

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'nde, Huriye Nisa Ağırbaş (3) için yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazında, minik kızın akrabaları ve yakınları gözyaşı döktü. Nisa'nın tabutunun üzerine beyaz elbisesinin koyulduğu görüldü. Huriye Nisa Ağırbaş'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da çocuğun yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),


Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
Son dakika haber | Nisa, ailesini kaybettiği kazadan 421 gün sonra yaşamını yitirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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