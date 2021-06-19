Son dakika haber... Nevşehir'de "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Nevşehir'de "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" açıldı

Son dakika haber... Nevşehir'de 'Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi' açıldı
Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince desteklenen proje kapsamında yapımı tamamlanan "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince desteklenen proje kapsamında yapımı tamamlanan "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende bir konuşma yapan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçeye bağlı köylerden eğitim amacıyla Nevşehir'e giden çocukların daha kolay ulaşım imkanıyla ilçede eğitim alabileceklerini belirtti.

Merkezin, ilçede istidama da fayda sağlayacağını kaydeden Çiftçi, "Buradan hizmet alacak yaklaşık yüz çocuğumuz var. Onlar artık bu merkezi kullanacak. Merkez, istihdam açısından da ilçemize önemli katkı sağlayacak, şu an 10 kişi çalışmaya başladı." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış kurdelesi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ev Yücel Menekşe ile diğer katılımcılar tarafından kesildi.

Açılışın ardından konuklar merkezin içindeki birimleri gezip yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haber... Nevşehir'de 'Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi' açıldı
Son dakika haber... Nevşehir'de 'Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi' açıldı
Son dakika haber... Nevşehir'de 'Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulayan eşini işaret diliyle polise şikayet etti
Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulayan eşini işaret diliyle polise şikayet etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Nevşehir'de "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:56:07. #1.15#

title