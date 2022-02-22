Son dakika haber... Muğla Akyaka'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bir şahsın aralarında husumet şahıslara açtığı ateş sonucu 3 kişi yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 BH 434 plakalı otomobili ile Akyaka'daki bir restoranın önüne gelen B.H. (39) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ö.E. (43) ile A.E.'ye (41) 10 el ateş etti. Açılan ateşle birlikte Ö.E., A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç.(52) yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, göğüs bölgesinden yaralanan Ö.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, silahlı saldırının şüphelisi B.H.'nin olay yerinden otomobili ile kaçtığı tespit edildi. B.H.'yi yakalamak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa