Son dakika haber... MŞÜ'de sertifika töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... MŞÜ'de sertifika töreni düzenlendi

Son dakika haberi... Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" projesi kapsamında hazırladığı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

29.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:55

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" projesi kapsamında hazırladığı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

MŞÜ Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda eğitmenler, rehberler ve proje katılımcılarına sertifika dağıtıldı.

MŞÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Esin Kaya, törenin arından AA Muhabirine, Eğitim Fakültesi olarak bu yıl TÜBİTAK 4004 projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Bekir Yıldırım tarafından yürütülen projenin çeşitli bilim uygulamaları gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaya, hem öğrencilere hem de öğretmenlere eğitim fakültesi olarak uygulamalı eğitim verdiklerini aktardı.

Katılımcılara bilimin eğlenceli yüzünü projede göstermeye çalıştıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti;

"Bu projemize Türkiye'nin birçok ilinden 30 öğretmen ile ilimizde tespit ettiğimiz 30 öğrencimiz katıldı. Eğitmenlerimiz bilimi, sanatı, teknik gezileri buluşturarak katılımcılarımıza etkinlikler uyguladık. Bu proje sayesinde hem eğitim fakültemizi hemde ilimizi Türkiye'ye tanıtmış olduk.TÜBİTAK gibi prestij projeyi fakültemizde yürütmek bizim için gurur vericidir. Uygulamalarımızda özellikle öğretmenlere farklı uygulamaları sanatla, gezilerle birleştirip bunu okulda kendi uygulamalarında birleştirmelerini hedefledik. Öğrencileri de burada konuk etmemizin en önemli sebepleri ve amacı bilimi sevdirmek ve onu eğlenceli bir şekilde onlara sunmaktı. Projemiz 10 gün sürdü. İlk 5 gününü öğretmenlerimize, diğer 5 gününü de öğrencilerimize ayırdık. Proje sonunda çıktılarımız değerlendirdik. Çok eğlenceli ve zevkli geçtiğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Törene MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr Yaşar Karadağ, öğretim görevlileri ve öğrenci aileleri katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... MŞÜ'de sertifika töreni düzenlendi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi 3. Sayfa
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Güzel sanatlar fakültesi dekanı profesör koronaya dikkat çekmek için üzerine boya attırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar
Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Motosiklet üzerindeki akrobatik hareketler yapan sürücüyü emniyet affetmedi
Motosiklet üzerindeki akrobatik hareketler yapan sürücüyü emniyet affetmedi
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Meral Akşener Fahrettin Koca Sultan Alparslan
Magazin Emrah Alişan Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Mauricio Lemos Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... MŞÜ'de sertifika töreni düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 14:55:13. #1.14#
title