Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
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Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Antalya'da minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın şiddetiyle adeta minibüse yapışan motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil istikametinden Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Sinan Ceylan yönetimindeki 07 AGS 756 plakalı motosiklet, kavşaktan otel istikametine dönüş yapan İhsan Baydaş yönetimindeki 07 LLC 50 plakalı minibüse yandan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Ceylan 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar
Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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