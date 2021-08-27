Son dakika haber | Mobilya ustası, mola sırasında ölü bulundu
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Son dakika haber | Mobilya ustası, mola sırasında ölü bulundu

Son dakika haber | Mobilya ustası, mola sırasında ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KONYA'nın Kulu ilçesinde mobilya ustası Kader Aktu (55) atölyedeki dinlenme bölümünde mesai arkadaşları tarafından mola saatinde ölü bulundu.

KONYA'nın Kulu ilçesinde mobilya ustası Kader Aktu (55) atölyedeki dinlenme bölümünde mesai arkadaşları tarafından mola saatinde ölü bulundu. Aktu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. 

Olay, saat 13.30 sıralarında Kulu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Mobilya ustası Kader Aktu, mola sırasında atölyenin dinlenme bölümüne geçti. Bir süre sonra Aktu'yu hareketsiz halde bulan mesai arkadaşları, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader Aktu'nun öldüğünü saptadı.Kader Aktu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Son dakika haber | Mobilya ustası, mola sırasında ölü bulundu
Son dakika haber | Mobilya ustası, mola sırasında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz

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