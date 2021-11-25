MİT operasyonuyla 6 terörist etkisiz hale getirildi! İçlerinden biri PKK'nın sözde sorumlularından çıktı

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

SÖZDE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU ÇIKTI

Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

AA - Son Dakika Haberleri

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