Son dakika haber: Mısır'daki hastane yangınında ölü sayısı 9'a çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Mısır'daki hastane yangınında ölü sayısı 9'a çıktı

26.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:49
Son dakika haber: Mısır'daki hastane yangınında ölü sayısı 9'a çıktı

Son dakika haber: Mısır'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında can kaybı 9'a yükseldi.

Mısır'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında can kaybı 9'a yükseldi.

Mısır'ın Kalyubiye iline bağlı El Obour kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıkmış, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının ise 6'ya yükseldiğini açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden yetkililer, yangının elektrik sisteminden kaynaklanan kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Fahriye Evcen Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Erol Bulut Vitor Hugo Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Mısır'daki hastane yangınında ölü sayısı 9'a çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:49:27. #1.14#
title