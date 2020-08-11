Son dakika haber: Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
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Son dakika haber: Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Son dakika haberleri... KAYSERİ'de Rüstem Yıldız, miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Son dakika haber: Miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
11.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:39

KAYSERİ'de Rüstem Yıldız, miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Rüstem Yıldız jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Çayırharman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce babalarını kaybeden Rüstem Yıldız ve ağabeyi Fedayi Yıldız arasında iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem Yıldız, pompalı tüfekle ağabeyi Fedayi Yıldız'a ateş açtı. Fedayi Yıldız karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalırken, Rüstem Yıldız kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fedayi Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rüstem Yıldız jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  

Olayda hayatını kaybeden Fedayi Yıldız'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

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