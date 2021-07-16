Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığından "dövizle ve bedelli askerlik" açıklaması
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığından "dövizle ve bedelli askerlik" açıklaması

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığından 'dövizle ve bedelli askerlik' açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken bedel/döviz miktarlarının 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı aktarıldı.

Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.

Açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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