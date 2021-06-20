Son dakika haber | Milletvekili Fırat, Şehit babasının Babalar Günü'nü kutladı

Bir son dakika haberine göre AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, şehit babasının Babalar Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, şehit babasının Babalar Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesini ziyaret etti. Burada şehidin ailesiyle uzun bir süre sohbet eden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'e Allah'tan rahmet diledi. Milletvekili Fırat, şehidin babası Ali Gül'ün de Babalar Günü'nü kutladı.

Milletvekili Fırat şehit ailesine yaptığı ziyaretin ardından Diyarbakır Sur ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada sol elinden yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sefa Berk'i evinde ziyaret etti. Burada Gazi Sefa Berk ile bir araya gelen Milletvekili Fırat, Berk'in Babalar Günü'nü kutlayarak bir süre kendisiyle sohbet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı