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Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da hayatını kaybeden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'da hayatını kaybeden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi.

80 yaşında vefat eden Edibali için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile akrabaları ve partililer katıldı.

Edibali'nin cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) devlet töreninin ardından İstanbul'a götürülecek. 16 Ocak Pazar günü de Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

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 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gelişmesine göre Ankara'da hayatını kaybeden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi.

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