Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
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Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)

Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 8 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYORMuğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı.

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bin 500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina'ya yanaştığı öğrenildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.   

  


Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)
Son dakika haber! Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.
Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.
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