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Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Muğla'nın Milas ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırcağız'dan Milas'a doğru hareket halinde olan Servet İ. kontrolündeki 48 AAG 44 plakalı ticari araç ile 23 Nisan Bulvarı'ndan Selimiye'ye doğru hareket halinde olan Süleyman E. kontrolündeki 48 AFL 337 plakalı otomobil Kırcağız Kavşağı'nda çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, minibüsün sürücüsü Servet İ. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

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