MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef CHP ve İP'in şaibeli muhalefet anlayışları arasında Covid-19'da yer almıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef CHP ve İP'in şaibeli muhalefet anlayışları arasında Covid-19'da yer almıştır."

"CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır."

"CHP Genel Başkanı HDP'nin adeta eş başkanlığına taliptir. HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır."

"CHP'li Dursun Çiçek'in HDP'ye bakanlık verileceğini açıklaması bize göre malumun ilanıdır."

"Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek ya da mezar edilecektir."

"İsrail, Filistinli mazlumları on yıllarıdr her fırsatta katletmiştir."

"Miracımızın aziz emaneti Kudüs, terör devleti İsrail tarafından tutsak alınmıştır."

"Kudüs sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın sorunudur."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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