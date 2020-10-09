Son dakika haber... Mersin'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (2)

Son dakika haberler... KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Tekmen Sırtlan Yokuşu mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan ve yerleşim yerlerine yakın tepedeki alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alınırken, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL