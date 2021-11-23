Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

B.A.K'nin gözaltına alındığı operasyonda, 156 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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