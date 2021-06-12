Son dakika haber! Mersin'de tak tak kazası: 1 ölü
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Son dakika haber! Mersin'de tak tak kazası: 1 ölü

Son dakika haber! Mersin'de tak tak kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mersin'in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole devrilen tak tak olarak bilinen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Hacıahmetli üzerinde yola çıkan Ali Tütüncü, akşam evine dönmeyince ailesi tarafından yol güzergahında arama yapıldı. Aracın şarampole düştüğü görülünce olay jandarma ve 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri tak tak sürücüsünü yaralı olarak Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Ali Tezcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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