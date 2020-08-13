Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 858 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 858 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 498 bin 380 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 737 kişi artarak 54 bin 666'ya ulaştı.

Kaynak: DHA