Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı

23.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:00
Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı

Edirne'de polis ekiplerinin rutin olarak yaptığı maske denetimi sırasında iki şüpheli kimliklerini vermek istemediği polislerle arbedeye girdi. Polisleri yaralayan şahıslar takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske denetimlerinde, ortalık karıştı. Kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli önce küfür edip, ardından da mukavemet gösterince arbede yaşandı. 2 polisin yaralandığı olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Edirne merkeze bağlı Sabuni Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı caddelerde, rutin maske ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirirken, maske takmayan 2 şüpheli şahsı önce uyardı.

Maske denetiminde ortalık karıştı: 2 polis yaralı

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Uyarılara aldırış etmeyen şahıslardan kimlik bilgileri istendi. Kimliklerini vermek istemeyen şahıslar, iddiaya göre polise küfür, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınmak istenen şahıslar bir polis memuruna bir de komisere mukavemette bulundu.

Olay yerine takviye ekiplerinin de gelmesinin ardından şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbedede yaralanan polis memuru ve komiserin sağlık raporu aldığı öğrenildi. Şahısların, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
NUR24: Cennet Ülkeme hiç yakışmıyor bu görüntüler varsa gercek bir salgın sokaga cıkma yasagı koyun bu nedir ya böyle Hukuk devletinde üstelik. . !? Herkes potansıyel suclu oldu sankİ. . Polis gerçek arsızı hrsızı katili bırakıp bunlamı ugraşacak artık pes artık yani.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DOÇT.40: Açık havda MASKE ZORLAMASI LÜTFEN ARTIK KALDIRILSIN Sadece kapalı mekanlarda zorunlu olsun. Nefes almak en temel hakkıdır herkesin zaten geçende yapılan bir araştımada TakıLan Maskelerin yüzde. 95 i Koruma saglamadıgı ortaya çıkmış. . İsteyen netten araştırsın okusun haberi. Tertemiz açık havada oksıjen almak dururken neden D. S. Ö Çin yahudi dayatması olan. Plastik petrol hamaddeli Elyaftan yapılan maskeleri soluyacagız neden niçin. ?? Ve ilerde daha çok solunum ve ciger hastalıkları artacaktır.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DOBROVSKİ: Kimliklerini vermek istemişler .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mike Pompeo Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Demet Akalın Jennifer Lopez Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Hakim Hes Kodu Doğu Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 15:00:16. #1.14#
title