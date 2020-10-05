Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı
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Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı

05.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:30
Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta denetim sırasında maske takmadığı için kendisine ceza kesmek amacıyla kimliğini isteyen polise direnen Hakan Ö.'nün işlediği bir suç nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı'nda denetim yaparken, maske takmayan Hakan Ö.'yü uyardı.

KİMLİĞİNİ VERMEMEKTE DİRETTİ

Hakan Ö, uyarıya rağmen maskesini takmayınca polisler kimliğini istedi. Hakan Ö., bu kez maskesini taktı ama kimliğini vermedi. Polisler Hakan Ö.'ye kimliğini ibraz etmesi gerektiğini, aksi halde zor kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Hakan Ö. ise, "Kimlik vermeyeceğim" diye bağırdı.

Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı

ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki esnafın da uyardığı Hakan Ö. polise, "Maskem ağzımda, esnafım ben. Lütfen beni rahatsız etme. Sigara içtim, atınca maskemi taktım. Neden ceza keseceksin?" dedi. Hakan Ö., daha sonra polise kimliğini vermek zorunda kaldı. Kimlik kontrolünde işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkan Hakan Ö., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı
Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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