Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar
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Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar

06.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:51
Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen Süreyya G. ile Meltem T.'ye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Süreyya G., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, kocam beni boşar" dedi.

Kentte koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri, maske ve mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında uygulama yaptı. Gün boyunca yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralına uymayan 56 kişiye para cezası uygulandı.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ

Melek Girmez Sokak'ta denetim yapan polis ekipleri, alışveriş yapan ve maske takmadıkları belirlenen Süreyya G. ile Meltem T.'yi durdurdu. Süreyya G., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, kocam beni boşar" dedi. Süreyya G. ile Meltem T.'ye maske kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar

"PİŞMANIM, BİR DAHA OLMAYACAK"

Maskesiz dolaşan Ahmet U. ise polisi görünce sokak arasına girmeye çalıştı, ancak kaçamadı. 3 bin 150 lira ceza kesilen Ahmet U., çay içtiği için maskesini çıkardığını belirterek, "O sırada içerideydim. Sonra maskesiz olarak dışarı çıktığım için ceza yazıldı. Pişmanım. Bir daha olmayacak" diye konuştu.

Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar
Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar
Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar
Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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