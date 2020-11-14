Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
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Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu

14.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:13
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu

Son dakika haber: DİYARBAKIR'da, markete giden Sevda Çelik (47), husumetli iki grup arasındaki silahlı kavganın ortasında kaldı.

DİYARBAKIR'da, markete giden Sevda Çelik (47), husumetli iki grup arasındaki silahlı kavganın ortasında kaldı. Çelik, sırtına isabet eden mermiyle yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde, merkez Bağlar ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan ve aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekiler panikle kaçışırken markete doğru yürüyen Sevda Çelik, kavganın ortasında kaldı. Bu sırada sırtına mermi isabet eden Çelik, yaralandı. Kavga eden kişiler, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ise sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
Son dakika haber | Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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