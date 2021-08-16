Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
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Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

Son dakika haber: Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MARDİN'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

MARDİN'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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