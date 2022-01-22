Son dakika haber: Mardin'de karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Haberler
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Son dakika haber: Mardin'de karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Son dakika haber: Mardin'de karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Memduh Emen (45) ve eşi Lamia Emen'den (43) haber alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Mardin, Lamia, Güncel, Haber

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