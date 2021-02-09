Son dakika haber | Mardin'de 53 tarihi eser ele geçirildi
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Son dakika haber | Mardin'de 53 tarihi eser ele geçirildi

09.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:06
Son dakika haber | Mardin'de 53 tarihi eser ele geçirildi

Son dakika haber... MARDİN'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 53 tarihi eser ele geçirildi.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 53 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, M.Ö.'nün elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzükleri satacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan M.Ö. Yeşilli ilçe girişinde durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada Roma dönemine ait 51 sikke ile 2 yüzük ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alınırken, ele geçen sikke ve yüzükler, incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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