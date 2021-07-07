Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
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Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de Suriye sınır hattında devriye görevi yapan askeri araca teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu.

Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü Piyade Astsubay Cihan Çiftçibaşı, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Çiftçibaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesinin yapılacak törenin ardından memleketi Nevşehir'e uğurlanacağı belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valiliğin açıklamasında, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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