Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2) - Haberler
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Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2)

Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIManisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Ahmet Çolak'ın (25), 3,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı.

MANİSA (DHA) - CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Ahmet Çolak'ın (25), 3,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Çolak, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Van'ın Muradiye ilçesinden Manisa'ya çalışmak için geldiği öğrenilen Çolak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2)

Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2)

Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2)

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Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIManisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Ahmet Çolak'ın (25), 3,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı.

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