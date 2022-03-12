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Son dakika haber... Manisa'da sokakta bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Manisa'da sokakta bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yürüyen Furkan Çağrı Kafkas (22), iddiaya göre 3 kişiyle yol verme tartışması yaşadı.

Kavgaya dönüşen tartışmada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından bıçaklanan Kafkas, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kafkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Anafartalar Mahallesi, Manisa, Güncel, Haberler

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