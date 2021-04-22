Son dakika haber | Manisa'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı.
Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan bir giyim firmasına ait iş yerinin depo kısmından duman çıktığını gören çalışanlar itfaiyeye ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır