Son dakika haber | Manisa'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber | Manisa'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber | Manisa'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı.

Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan bir giyim firmasına ait iş yerinin depo kısmından duman çıktığını gören çalışanlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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