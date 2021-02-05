Son dakika haber... Manisa'da iş makinesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 BFJ 89 plakalı otomobil, önünde seyreden iş makinesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri belirtilen yere sevk edildi.
Otomobildeki 2 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım