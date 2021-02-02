Son dakika haber: Manisa'da evde kumar oynayan 5 kişiye 38 bin 180 lira ceza
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Son dakika haber: Manisa'da evde kumar oynayan 5 kişiye 38 bin 180 lira ceza

02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:34
Son dakika haber: Manisa'da evde kumar oynayan 5 kişiye 38 bin 180 lira ceza

Son dakika haber... Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye toplam 38 bin 180 lira ceza kesildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye toplam 38 bin 180 lira ceza kesildi.

Süleymanlı Mahallesinde R.Y.'ye (57) ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal mesafe kuralını da ihlal eden 5 kişiye toplam 38 bin 180 lira para cezası verdi.

Evde yapılan aramada 730 lira para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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