Son dakika haber: Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen hafriyat kamyonun altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.

Dereköy Mahallesi'nde Mehmet Kahraman (55) yönetimindeki 06 GD 1614 plakalı hafriyat yüklü kamyon, toprak yolda devrildi. Şoför, araçtan atlamaya çalıştığı sırada kamyonun altında kaldı.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla kaza yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kamyonun altındaki sürücüye ulaştı. Sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsünün cenazesi olay yerinde savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Manisa'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:31:06. #1.14#

title