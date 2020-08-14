Son dakika haber... Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını
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Son dakika haber... Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını

Son dakika haberi: Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını Oymapınar'da mangal orman yangını çıkardı Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı saatlerde çıkar dört ayrı yangından üçü büyümeden söndürülürken, Oymapınar Mahallesinde çıkan orman yangınında 0.5 hektar ormanlık alan yandı.

14.08.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:28

Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını

Oymapınar'da mangal orman yangını çıkardı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı saatlerde çıkar dört ayrı yangından üçü büyümeden söndürülürken, Oymapınar Mahallesinde çıkan orman yangınında 0.5 hektar ormanlık alan yandı. Yangının tarlada yakılan mangalda çıktığı tahmin edilirken tarla sahibi ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Manavgat' ta aynı saatlerde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarda Sorgun, Kadılar ve Bucak Şıhlar mahallerindeki yangınlar büyümeden söndürülürken, Oymapınar'daki yangında 0.5 hektar ormanlık alan yandı.

Oymapınar Mahallesi Iğrışlar Mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 5 arazöz., 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler, ve 3 helikopter ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye müdahalede bulundu.

Yapılan incelemelerde yangının tarlada yakılan mangaldan çıktığı tahmin edilirken bölgeye Olay Yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İfade için Sarılar Jandarma Karakoluna götürülen tarla sahibinin bugün tarlaya gitmediğini söylediği bildirildi.

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Son dakika haber... Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını

Kaynak: İHA

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