Son dakika haber! Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haber! Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da, polis ekiplerince ülke genelinde düzenlenen 'Zehir' adlı operasyon kapsamında, 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince ülke genelinde düzenlenen 'Zehir' adlı operasyon kapsamında, 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapanlara yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Zehir' operasyonunu başlattı. Farklı semtlerdeki 4 adrese düzenlenen baskınlarda 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.


Son dakika haber! Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haber! Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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