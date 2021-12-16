Son dakika haber! Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince ülke genelinde düzenlenen 'Zehir' adlı operasyon kapsamında, 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapanlara yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Zehir' operasyonunu başlattı. Farklı semtlerdeki 4 adrese düzenlenen baskınlarda 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.