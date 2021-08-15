Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 151 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesici alet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 25 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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