Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 98 gram esrar, 4,5 gram sentetik uyuşturucu, 17 adet yeşil receteye tabi hap, 2 adet extacy hap, 45 adet uyuşturucu almada kullanılan cam aparat, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve buna ait 58 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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