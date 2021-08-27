Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi
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Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi

Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir bahçede Jandarma tarafından yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da bir bahçede Jandarma tarafından yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Yasadışı Kenevir Ekimi yaptığı bir kişi tespit edildi.

Şahsın bahçesinde yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi
Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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