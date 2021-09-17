Son dakika haber... Malatya'da bir öğretmenin bilgisayar ile parasını çalan 2 çocuk yakalandı

Malatya'da bir okulda görev yapan öğretmenin dizüstü bilgisayar ile bir miktar parasını çaldığı iddiasıyla 2 çocuk yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda görev yapan bir öğretmenin beyanına göre 10 bin lira değerinde güneş gözlüğü, laptop ve içerisinde 600 lira bulunan cüzdanın çalınması olayıyla ilgili güvenlik kameraları incelendi.

Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayının şüphelilerinin suça sürüklenen 2 çocuk olduğu tespit edildi.

Yakalanan 2 çocuk için tahkikat başlatıldı.