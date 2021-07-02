Son dakika haber... Malatya'da 55 fabrika işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Malatya'da organize sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan 55 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Malatya'da organize sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan 55 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 55 işçi zehirlenme şüphesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İşçiler, Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, fabrika yemeğinden ve sudan numune alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine