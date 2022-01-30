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Son dakika haber | Mahsur kalanların jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Mahsur kalanların jandarma kurtardı

Son dakika habere göre Düzce-Yığılca ilçe yolunda seyir halindeyken araçlarını şarampole kaydırarak mahsur kalan 2 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti.

YIĞILCA, DÜZCE (İHA) - Düzce- Yığılca ilçe yolunda seyir halindeyken araçlarını şarampole kaydırarak mahsur kalan 2 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, karlı yolda ulaştıkları vatandaşların aracını çekerek, donmaktan kurtardı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile bağlantısını sağlayan yolun Hasanlar Barajı mevkiinde yolda seyreden hafif ticari araç buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole kaydı. Uzun uğraşlara rağmen araç kaydığı yerden çıkartılamayınca, olay yerine jandarma asayiş timi sevk edildi. Jandarma ekibi aracı bulunduğu yerden halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Donmaktan kurtulan vatandaşlar ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti. - DÜZCE

Son dakika haber | Mahsur kalanların jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Yığılca, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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