Son dakika haber: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
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Son dakika haber: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

07.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:42
Son dakika haber: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

Son dakika habere göre Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Muhammed Hikmet Tuzkaya, Pendik Sahil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Muhammed Hikmet Tuzkaya, Pendik Sahil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Pendik'teki evinde geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın cenazesi, öğle saatlerinde Pendik Sahil Camsi'ne getirildi. Tabutun bulunduğu alana korona virüs tedbirleri kapsamında sadece Tuzkaya'nın yakınları alınırken, diğer cemaat ise bariyerlerin arkasında cenaze namazını kıldı. Oğlu Muhammed Fatih Tuzkaya taziyeleri kabul ederken, cenaze namazının kılınacağı caminin bahçesi belediye ekipleri tarafından bariyerlerle çevrildi.

Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından helallik alınmasının ardından yaklaşık 100 kişinin bulunduğu cenaze namazını Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın vasiyeti üzerine Yalova İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim hocalarından Mehmet Kılıç kıldırdı. Cenaze namazına TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve yüzlerce seveni katıldı.

Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kurucusu olduğu Pendik Esenyalı'daki Zümrüt Vakfı Haziresi'nde toprağa verildi. - İSTANBUL

Son dakika haber: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
Son dakika haber: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
Son dakika haber: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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