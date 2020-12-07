Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nin muhtarı Musa Buğday, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nin muhtarı Musa Buğday, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Muhtarı Musa Buğday, bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Tedavi altına alınan Buğday'ın durumu ağırlaştı. Tedavilere cevap vermeyen Buğday, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Buğday'ın vefatı, mahalle sakinlerini ve sevenlerini üzdü.

Musa Buğday'ın cenazesinin, Döngele Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı