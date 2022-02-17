Son dakika haber | Madenci, kazasız çalışmak için şükür kurbanı kesti

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde, 3'ncü kartiyenin eksi 360-eksi 460 kodlarında yeni açılan pano ayak üretim ayağı için kazasız belasız üretim dileğiyle şükür kurban kesim töreni düzenlendi.

08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde düzenlenen törende önce Kur-anı Kerim okunarak dualar edildi. Şükür kurbanı kesim törenine, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Karadon Müessesesi ve işletme yöneticileri, GMİS Karadon Şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı. Okunan Kur-an ve duaların ardından kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde şükür kurbanı kesimi gerçekleştirildi. Kurban kesimi ardından madenciler ocağa indi. - ZONGULDAK