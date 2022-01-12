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LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga etti.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga etti. Biri diğerini yere yatırıp önce yumrukladı, daha sonra başını yere vurup, darbetti. Öğrencilerin kavgası arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. İki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı. Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti. Kavga anları, arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı.

LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

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