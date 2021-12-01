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Son dakika haber | Kuyumcudan altın bileklik hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kuyumcudan altın bileklik hırsızlığı kamerada

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'da kuyumcudan altın bileklik çalan Nijerya uyruklu J.I.C., tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da kuyumcudan altın bileklik çalan Nijerya uyruklu J.I.C., tutuklandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculuk yapan Y.K., 26 Kasım'da iş yerinden altın bileklik çalındığını fark edip polise başvurdu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kuyumcuya gelen kişinin, bir süre iş yeri sahibiyle sohbet ettiği, arkasını dönünce de tezgahtan aldığı altın bilekliği cebine atıp, ayrıldığı görüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi Nijerya uyruklu J.I.C.'yi gözaltına aldı. Daha önce İstanbul'da da aynı yöntemle 4 kuyumcudan hırsızlık yaptığı belirlenen J.I.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber | Kuyumcudan altın bileklik hırsızlığı kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

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