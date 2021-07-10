Şüpheli ölüm
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Şüpheli ölüm

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da bir kişi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulundu.

Kütahya'da bir kişi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulundu.

Vatandaşlar, terminalin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.

Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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